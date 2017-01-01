Добро пожаловать на сайт CULT Cinema, созданный для всех, кто интересуется cult/trash/gothic/horror/exploitation и прочим «нестандартным» и «неформатным» кинематографом. Помимо множества познавательных рецензий на фильмы разных жанров, здесь Вы найдете форум для общения с «братьями по разуму», а также всегда свежую и актуальную информацию об интересных релизах/событиях в мире «альтернативного» кино. Заглядывайте сюда почаще... ;) Новости CULT Cinema 31/12/2016. Поздравляю всех посетителей сайта с Новым Годом, и чтобы вы на длинных праздниках не скучали, дарю вам рецензию на неплохую британскую зомби-комедию . Поздравляю всех посетителей сайта с Новым Годом, и чтобы вы на длинных праздниках не скучали, дарю вам рецензию на неплохую британскую зомби-комедию «Кокни Против Зомби» :) Увидимся через две недели, кря! ;) Архив новостей