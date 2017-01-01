|
Опубликованные рецензии являются собственностью их авторов и предоставлены ресурсу на безвозмездной основе. Полная или частичная перепечатка содержимого сайта/рецензий на интернет ресурсах разрешается с указанием оригинального авторства и гиперссылки на оригинал. Полная или частичная перепечатка материалов сайта/рецензий в любых оффлайновых (печатных) изданиях разрешается только после предварительного согласования с владельцем ресурса. По всем вопросам и предложениям пишите — serega_m@cult-cinema.ru.
- Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью
Рекомендуемое минимальное разрешение для комфортного просмотра содержимого этого ресурса — 1024 на 768 пикселов.
|
Добро пожаловать на сайт CULT Cinema, созданный для всех, кто интересуется cult/trash/gothic/horror/exploitation и прочим «нестандартным» и «неформатным» кинематографом. Помимо множества познавательных рецензий на фильмы разных жанров, здесь Вы найдете форум для общения с «братьями по разуму», а также всегда свежую и актуальную информацию об интересных релизах/событиях в мире «альтернативного» кино. Заглядывайте сюда почаще... ;)
Новости CULT Cinema
31/12/2016. Поздравляю всех посетителей сайта с Новым Годом, и чтобы вы на длинных праздниках не скучали, дарю вам рецензию на неплохую британскую зомби-комедию «Кокни Против Зомби» :) Увидимся через две недели, кря! ;)
|
Идея проекта/творческая составляющая/тексты — Сергей Меренков © 2004-2017.